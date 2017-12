Comisión por la Verdad plantea medidas alternativas para 80 detenidos

La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, leyó el informe de la Comisión. Foto: AVN La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, leyó el informe de la Comisión. Foto: AVN

Caracas.- La Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública recomendó fórmulas alternativas a la privación de libertad de 80 personas que se encuentran detenidas o condenadas por su participación en eventos violentos ocurridos entre 2014 y 2017, tanto en la jurisdicción civil como militar.

El anuncio lo hizo la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, al presentar el primer informe parcial de dicha comisión, tras cuatro meses de trabajo.

Al leer un comunicado, indicó que el informe contiene recomendaciones a los órganos del sistema de justicia y al Presidente de la República, Nicolás Maduro, producto de un proceso de revisión de las causas iniciadas contra las personas señaladas como responsables de los hechos de violencia con fines políticos ocurridos en el país.

Rodríguez refirió que, desde su primer momento de conformación, esta Comisión insistió en la incorporación de diputados opositores de la Asamblea Nacional al trabajo que adelantaba el equipo conformado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley constitucional que rige el funcionamiento de esta instancia.

No obstante “y de manera irresponsable, cuando no indiferente, los partidos de oposición no han acudido a la convocatoria a esta iniciativa orientada a la verdad, a la justicia, la reconciliación nacional y la paz”.

Informó que las 80 personas que serán beneficiadas con medidas alternas a la privación de libertad serán convocadas para que se presenten ante la Comisión. Durante este sábado la instancia estaba elaborando el cronograma para su recibimiento en los próximos días.

El propósito es que estas comparecencias “tengan un sentido pedagógico y de la cultura de paz, de tolerancia y de que se entienda definitivamente que los hechos promovidos por la oposición venezolana extremista que causaron la muerte de venezolanos y venezolanas no vuelvan a repetirse”, dijo.

La presidenta de la ANC reiteró que el eje central de las recomendaciones gira en torno a la reparación de las víctimas y que el país conozca la verdad sobre estos hechos, por lo que se contemplan trabajos comunitarios para las personas condenadas, como una forma de compensación a las víctimas.

“El diálogo va bien”

Por otra parte, Rodríguez indicó que “el diálogo va bien y nos daremos el año nuevo con la oposición venezolana en Santo Domingo, con el pueblo dominicano y agradeciendo como siempre al presidente Danilo Medina”.

Asimismo, señaló que la delegación venezolana estará en República Dominicana entre el 11 y 12 de enero. “Para nosotros esto es un espacio principalmente de entendimiento político, de diálogo entre factores que tienen modelos diversos y antagónicos y lo más importante para nosotros como venezolanos, es la defensa de la soberanía y la autodeterminación”.

Personas no gratas

También, la presidenta de la ANC anunció que fueron declarados como personas no gratas tanto el encargado de negocios canadiense, como el embajador de Brasil en Venezuela.

Rodríguez indicó que en los próximos días esta instancia se encargará de realizar las acciones pertinentes para formalizar este proceso contra los diplomáticos Craib Kowalik y Ruy Pereira.

“Hemos decidido declarar como persona no grata al encargado de negocios de Canadá por su permanente e insistente intromisión en los asuntos internos de Venezuela (…) Y también lo hemos decidido contra el embajador de Brasil en Venezuela hasta que se restituya el orden constitucional que el Gobierno de facto vulneró en el caso de este hermano país”, expresó Rodríguez.

Vía: Agencias