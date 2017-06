Despidieron a Neomar Lander, el héroe de primera línea en las protestas

Neomar Lander fue como un héroe: entre cánticos, banderas y consignas por la libertad, sus restos fueron llevados desde el cementerio Jardines del Cercado hasta la plaza Bolívar de Guarenas, donde se hizo una actividad en su honor; luego los llevaron a la Catedral, y de ahí los trasladaron otra vez al camposanto.

Este sábado le rindieron cristiana sepultura. Un amigo de Lander recordó que su mamá siempre le reprochaba que prefería estar en primera línea. Amigos y familiares cargaron la urna de Lander desde Jardines del Cercado hasta la plaza Bolívar. Allí cantaron el Himno Nacional, emitieron consignas antigubernamentales y ofrecieron discursos.

Uno de los momentos que más estremeció a los asistentes fue cuando habló la hermana del adolescente.

“Mi hermano antes de salir me dijo que luchara por él y por Venezuela y aquí estoy (…) Me da mucho dolor. Yo lo vi sin el vidrio. Tocarlo y que no me dijera nada me partió el corazón”, expresó la niña entre lágrimas ahogadas.