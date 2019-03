Elías Jaua: Guaidó no logró apoyo de militares, de instituciones del Estado ni del pueblo

||Foto: Agencias. ||Foto: Agencias.

El dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Elías Jaua, conversó en entrevista con el periodista Carlos Croes para estudiar la situación económica y social que atraviesa Venezuela. Fue así como opinó que en la actualidad el país enfrenta un “gran desafío” y una “etapa de agresión de manera directa por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que hace cada día más dura la vida de las familias”.

En ese sentido, destacó la necesidad de establecer un “acuerdo por parte de los sectores políticos” a través del diálogo, en el que asegura deben tomar parte representantes de la Casa Blanca porque son los que “están al frente de los ataques” contra la nación.

“Necesitamos un acuerdo entre venezolanos para evitar terminar en la tragedia que sería la intervención militar”, insistió Jaua. Con respecto a la mediación por parte de países y organismos internacionales, explicó que valora la intención de “evitar una intervención (militar)” y citó el ejemplo del apoyo al gobierno nacional que representa Rusia; sin embargo, subrayó contundentemente que “el conflicto debemos resolverlo las dirigencias políticas del país”.

“Guaidó no logró apoyo”

Al referirse al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el líder oficialista expuso que “Guaidó no logró correlación ni apoyo de los militares, de las instituciones del Estado ni del pueblo”. Así fue como recordó que “Venezuela no va a aceptar un presidente impuesto por el extranjero y que no sea resultado de los valores democráticos del pueblo”.

“El PSUV está en la calle”

Preguntado sobre la situación interna del partido que representa, Elías Jaua aseguró que “el PSUV está en la calle” al tiempo que reiteró que forma parte del mismo como “militante disciplinado”.

“Las divergencias que podamos tener como compañeros las exponemos por la vía de la política. Eso es lo natural dentro de una organización política”, arguyó y agregó que “el chavismo, más allá del PSUV, es una fuerza plural que nació de distintas corrientes convocada por el comandante Hugo Chávez”.

Asimismo, hizo énfasis al decir que “la principal preocupación es un pueblo que no quiere conflictos que agraven la situación. El pueblo venezolano requiere tranquilidad política y una economía como se logró en la primera década de la Revolución Bolivariana”.

“Se requiere un acuerdo de reconocimiento entre las partes que se traduzca en recuperación de la economía y del acceso a los derechos sociales”, concluyó Jaua. Vía: Agencias.