GNB “protege el derecho a la manifestación pacífica”, asegura Benavides Torres

El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres, aseguró que el componente castrense que dirige “protege el derecho a la manifestación pacífica” en en el país.

En efecto, explicó que por mandato de la Constitución, se debe garantizar las actividades de calle que estén “de acuerdo o no con el gobierno”.

“Estamos entrenados en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y no nos cansamos de repetirlo: no se emplean armas letales en la contención de protestas (…) No es pacífico el asesinato, a través de la infiltración de paramilitares extranjeros o nacionales en protestas para agredir al pueblo”, denunció.