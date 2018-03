León: El verdadero dilema de la oposición es lograr unidad y participación

Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, considera que el verdadero dilema de la oposición venezolana no es votar en los comicios del 20 de mayo, sino buscar una estrategia que garantice la unidad y la participación de ese bloque político en la contienda electoral.

“La oposición entró en este momento en un dilema falso, voto o no voto, participo o no participo, el dilema real de la oposición es qué estrategia puede seguir para garantizar la unidad y la participación”, aseveró entrevistado en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

En dicho espacio, indicó que los efectos de la división le pasaron factura al antichavismo en las elecciones de gobernadores, celebradas el 15 de octubre. Si bien tiene señalamientos contra las condiciones de ese proceso, admite que la oposición no logró mover a sus electores en esa contienda, como ocurrió en el municipio Chacao, estado Miranda, uno de sus baluartes en términos de votación.

“La masa opositora se siente frustrada, porque nadie ha dicho cuál es la estrategia concreta, la hoja de ruta. Porque no hay un líder que los haga soñar”, expresó León, cuyas posiciones tradicionalmente han sido afines a sectores de la oposición venezolana.

El presidente de Datanálisis también indicó que en el diálogo, en un proceso donde cedan ambas partes, es donde están las posibilidades de solución a los problemas que afectan al país, que encara desde 2013 maniobras en el campo político, económico e internacional

Reiteró su llamado a la negociación entre el gobierno y la oposición para buscar soluciones en consenso a los problemas económicos, políticos y sociales del país y reconoció que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea castigan a todos los sectores del país.

“Soy absolutamente claro, una sanción económica no va a resolver el problema, una acción radical no resuelve el problema, este se resuelve con la negociación política, que permita que todos los venezolanos se integren para buscar soluciones de fondo, en lo económico, político y social”, aseveró León.

“Las sanciones no castigan a un gobierno, castigan a un país, al empresario, al exportador que se consigue con la banca internacional, a los bancos, a la gente que no puede conseguir lo que necesita; por lo tanto, esta no es la solución, la solución es la negociación, tenemos que buscar, hacer presión para que todos los actores estén dispuestos a resolver, es decir, el diálogo”, concluyó el entrevistado.