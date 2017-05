Maduro llama al chavismo a prepararse para “ganar la Constituyente”

Sector alimentario marchó en respaldo a la ANC. // Foto: AVN Sector alimentario marchó en respaldo a la ANC. // Foto: AVN

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó al chavismo a prepararse “para ganar” la Asamblea Nacional Constituyente que convocó como una salida a la crisis que vive el país y que él mismo calificó como “el camino de la paz”.

“Vamos a postular a los mejores líderes, a las mejores lideresas, a prepararnos para ganar la Constituyente, que es el camino de la paz”, declaró Maduro en un contacto telefónico con los asistentes a una movilización que recorrió este sábado el centro caraqueño.

Según Maduro, la Constituyente tiene que ser “de alegría, de movilización”.

“Voto sí, balas no; Constituyente sí, guarimba no; Constituyente sí, violencia, no; Constituyente de amor, sí; odio e intolerancia, no. Ahí está el centro de la decisión que estamos tomando: la Constituyente”, defendió el jefe de Estado, quien celebró la “tremenda marcha” del chavismo.

Este sábado, trabajadores del sector alimentario y simpatizantes del Gobierno marcharon en Caracas en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente.

Misión Alimentación y Clap constitucionales

En torno al apoyo que recibió la ANC por el sector alimentario, Maduro comentó que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), serán elevados a la Constitución.

Los asistentes a la movilización despidieron a Maduro al grito de “Uh, ah, Maduro no se va, ahí lo puso Chávez y ahí se quedará”, en alusión a su antecesor, el presidente Hugo Chávez, quien falleció en marzo de 2013.

Felicitaciones a Hassan Rouhani

El Presidente de la República felicitó este sábado a Hassan Rouhani por su triunfo en las elecciones presidenciales de Irán, que se llevaron a cabo este viernes en la nación persa, donde obtuvo la victoria con 57% de los votos.

Mediante un comunicado, publicado en el portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores, el jefe de Estado manifestó que estos comicios representan “un alto nivel de conciencia política de su pueblo y de fracaso de las agresiones y sanciones unilaterales extraterritoriales impuestas ilegítimamente por el imperialismo estadounidense”.

Vía: EFE