Manuel Rosales reconoció que aspira de nuevo a la Gobernación del Zulia

El dirigente opositor y fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, manifestó este lunes, desde el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta, sus aspiraciones a la Gobernación del Zulia, asimismo señaló que aún no pueden hablar de candidaturas si no hay un calendario electoral que aclare las reglas del juego.

“A los agitados les digo que cojan mínimo, cuando fijen el calendario electoral decidiremos quiénes son los candidatos por el método que quieran: primarias, consenso, debate”.

A propósito del diálogo, Rosales indicó que es el camino para buscar la solución a los problemas de la gente. “Un escenario político no es para estarnos atacando ni diciendo groserías, es para buscarle solución al pueblo y ahí voy a estar yo, no me interesa si los extremistas me aplauden”, sentenció.

Agregó que los venezolanos están “obstinados” de que los políticos le repitan todos los días cuáles son sus problemas, afirmó que la gente quiere una salida a la crisis política, económica y social por lo que se debe asumir un rol que ayude a transitar por los caminos de la paz. Agencias