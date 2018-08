Más de 92 mil pasaportes no han sido retirados de oficinas del Saime

En una reunión sostenida con los directivos regionales del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol, comunicó que existen 92 mil 744 pasaportes que no han sido retirados por sus usuarios.

Agregó que así como los pasaportes, también existen 391 mil cédulas de identidad que esperan por ser retiradas. Ante esta situación, exhortó a la población a disponer de los mismos.

“Hacemos un llamado a la población que solicitaron cédulas y pasaportes que los retiren. No podemos aceptar que alguien emita un pasaporte y no lo retire, y alguien que necesite un pasaporte no se lo emiten”, exhortó.