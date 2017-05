Miembros de la Celac respaldan diálogo nacional en Venezuela

Foto: Archivo Foto: Archivo

La ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, indicó este martes que los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) respaldan el diálogo nacional, impulsado por el Ejecutivo Nacional, como camino para consolidar la paz en Venezuela.

“La reunión ha sido muy constructiva y muy fructífera, porque el respaldo que se dio al diálogo fue prácticamente unánime ¿Quién puede negarse al diálogo como un mecanismo para la solución pacífica de controversia? ¿Quién puede respaldar las expresiones violentas de una oposición a un gobierno legítimo y constitucional? Hemos mantenido y hemos recibido el rechazo a estas expresiones”, expresó la diplomática venezolana.

En declaraciones transmitidas por Venezolana Televisión desde El Salvador, donde se llevó a cabo una reunión extraordinaria de la Celac solicitada por Venezuela, la ministra Rodríguez señaló que el Gobierno Nacional extendió la convocatoria a diferentes países miembros del organismo, para que se sumen al diálogo.

Señaló que, a diferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se promueve una intervención extranjera, en la Celac se mantuvo el diálogo respetuoso y soberano entre los países miembros, entre ellos representantes de los países de derecha del continente.

Más temprano, el canciller salvadoreño Hugo Martínez, en una rueda de prensa efectuada durante una pausa del cónclave, señaló que la ausencia de siete países en la reunión de la Celac impidió la adopción de una declaración sobre la crisis en Venezuela.

“Si hay un país que no está presente o hay un país que no está de acuerdo, evidentemente no puede haber consenso y no se puede tomar resolución sobre el punto en cuestión”, precisó.

Vía: AVN/EFE