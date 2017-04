Oposición marchará hacia sedes del TSJ, CNE y Defensoría este 26A

Foto: Archivo Foto: Archivo

La Unidad Democrática convocó a una nueva movilización a nivel nacional para este miércoles 26 de abril hacia todas las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE), Defensoría del Pueblo y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “A una de esas instituciones dirigiremos nuestra movilización… No anunciamos cuál porque no le vamos a dar 72 horas para que se preparen. No le podemos dar el chance para que movilicen lacrimógenas y nos metan infiltrados”.

La información la dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, en un pronunciamiento desde el Distribuidor Altamira en Caracas en el que adelantó que la movilización en esa localidad tendrá los mismos puntos de partida que la del pasado 19 de abril y como punto final tendrá el ingreso al municipio Libertador.

“Mañana (hoy) nos toca a nosotros los diputados, mañana (hoy) nos corresponde defender nuestro espacio legislativo y desde la AN informarle al mundo entero, a la OEA, a la Unasur, a la comunidad internacional que en Venezuela continúa el golpe de Estado, que en Venezuela la dictadura sigue reprimiendo, que en Venezuela siguen personas como Tomás Guanipa siendo perseguidos y Leopoldo López Sigue en Ramo Verde”, dijo.

Manifestó que el mismo día miércoles será anunciada la agenda del resto de la semana.

Asimismo, la MUD calificó como exitosa la jornada de este lunes denominada “el gran platón nacional” que se cumplió en todo el país, a la vez que rechazaron una vez más la represión y hechos violentos que se suscitaron en algunas entidades.

Vía: Agencias