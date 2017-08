Ramos Allup: La decisión de la Unidad es seguir resistiendo

El diputado a la Asamblea nacional (AN) Henry Ramos Allup consideró que la Mesa de la Unidad Democrática debe seguir resistiendo pese a que el Gobierno, a su juicio, ha intentado diluir la fuerza opositora.

“En un régimen que no es democrático y hace uso de todas las ventajas institucionales para tratar de minimizar los organismos que no controla, no sorprende lo que pueda hacer; la decisión de nosotros es seguir resistiendo“, aseguró.