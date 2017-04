“Retiro de la OEA violaría la Constitución”, advierte Capriles

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, advirtió este miércoles que una posible salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) representa una violación de la Constitución Nacional.

El líder opositor agregó que cualquier retiro del organismo, como lo plantea la canciller Delcy Rodríguez, tardaría dos años en hacerse efectivo. A su juicio, lo dicho por la ministra de Relaciones Exteriores intenta intimidar a los países miembros de la organización.

“La señora canciller madurista no nos representa, representa los intereses de Maduro y no del pueblo (…) No vamos a permitir que nos aíslen del mundo”, enfatizó.