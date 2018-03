Smartmatic cesa operaciones en Venezuela

Foto: Archivo Foto: Archivo

Tras 15 años de servicios y 14 eventos electorales atendidos en el país, la empresa multinacional Smartmatic concretó el cese definitivo de operaciones en Venezuela.

Las razones del cierre se produjeron luego de la denuncia que realizó dicha empresa en agosto de 2017 cuando –tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)– el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció “resultados diferentes a los arrojados por el sistema de votación”, según reseñó Business Wire.

El texto señala que “Smartmatic no participó en las últimas dos elecciones (Elecciones Regionales del 15 de octubre de 2017 y Elecciones Municipales del 10 de diciembre de 2017), hecho que informó oportuna y reiteradamente (…)”.

Igualmente agrega que “en vista que no formó parte de dichos procesos electorales, y dado que los productos de la compañía no están cubiertos por ninguna garantía, ni fueron certificados para dichos procesos, Smartmatic no puede garantizar la integridad del sistema, ni tampoco puede dar fe de la exactitud de los resultados”.

