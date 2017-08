1.212.465 votantes tendrá Aragua para comicios de gobernadores

Foto: Archivo Foto: Archivo

Con el objetivo de cumplir el decreto emanado por la recién instalada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena, ordenó a la Junta Nacional Electoral, reprogramar las elecciones de gobernadores y gobernadoras para el venidero mes de octubre, aún sin definir la fecha exacta.

Ante el llamado de la ANC, el CNE informó el adelanto del lapso de inscripción de los candidatos a las distintas gobernaciones del territorio nacional, que comenzó a cumplir ayer y culmina hoy.

La admisión y rechazo de las postulaciones se llevará a cabo desde este domingo 13 hasta el martes 15 de agosto. La subsanación de recaudos será entre lunes y martes del mes curso.

La posición en boleta para las organizaciones con fines políticos nacionales se efectuará el jueves 17 de agosto en la sede del Poder Electoral, mientras la escogencia en boleta para las organizaciones políticas regionales será el viernes 18 de agosto en las Oficinas Regionales Electorales (ORE).

La auditoría del registro Electoral fue pautada para el miércoles 16 de agosto. La rectora recordó que el padrón para estas elecciones es el correspondiente al corte del 15 de julio del año en curso. En total, están convocados a participar 18 millones 095 mil 065 votantes. Esta data tiene las exclusiones establecidas en Ley que rige los procesos electorales.

En el estado Aragua serán 1.212.465 personas las que están habilitadas para ejercer su derecho al voto en las venideras elecciones a gobernadores y gobernadoras, por lo que los candidatos deberán presentar 60.623 firmas, como parte del 5% del Registro Electoral en la entidad.

Qué se necesita para postularse

Para las venideras elecciones de gobernadores en el estado Aragua, los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones: Ser venezolano por nacimiento o por naturalización, en caso de este último se requiere tener residencia ininterrumpida en Venezuela no menor a quince a años, ser mayor de veinticinco años, estar inscrito en el Registro Electoral, no estar sujetos a interdicción civil o inhabilitación política, no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito y sólo los venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán postularse a los cargos de gobernadores o gobernadoras de estados fronterizos, entre otros.