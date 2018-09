Abuelos protestaron por el “pésimo” servicio de entidad bancaria

Los pensionados alzaron su voz de protesta en la Av. Bolívar. || Foto: Sergio Olivo Los pensionados alzaron su voz de protesta en la Av. Bolívar. || Foto: Sergio Olivo

Para exigir respeto a los ordenamientos emitidos por Sudeban y reiteradamente señalados por el Jefe de Estado, en torno al óptimo servicio que la banca pública y privada, debe prestar a sus clientes Un numeroso grupo de personas, en su mayoría adultos mayores que aspiraban retirar el monto total de la pensión, protestaron en la Avenida Bolívar de Maracay, frente a la agencia del Banco del Tesoro.

Marcelina Fuentes y Ramón Quijada, explicaron que es usual que en la mencionada entidad financiera no se pueda retirar dinero, las razones esgrimidas por la nueva gerente es que no hay línea, no hay luz o no tiene papel moneda.

“Ayer fue el colmo nos dijeron bien temprano que no pagarían la pensión, porque no hay línea que los dirigiéramos a una agencia de un reconocido centro comercial de Av. Bolívar o a la que está en la Intercomunal Turmero-Maracay, donde tampoco tenían línea”, señaló Fuente.

Los clientes de la mencionada agencia, solicitan a la Sudeban, revise el funcionamiento de la mencionada institución que viene operando muy contrario a las exigencias “esbozadas” por el propio gobierno.