Alcaldesa Sumiré Ferrara presentó avances en seis meses de gestión municipal

La alcaldesa del gobierno bolivariano del municipio José Félix Ribas, Sumiré Ferrara, dio a conocer este viernes ante el poder popular, los logros y avances alcanzados durante los primeros seis meses de gestión del Ejercicio Fiscal 2018.

Desde el auditorio de la Escuela Agroecológica Indio Rangel, la máxima autoridad civil detalló la atención que se le ha brindando al pueblo, no sólo en materia de servicios públicos, sino también en atención social, seguridad y alimentación, al tiempo que reiteró su compromiso de trabajo para consolidar en el municipio Ribas una “Victoria de Paz” con la recuperación de diferentes espacios.

“Aunque estamos atravesando una dura guerra económica no convencional que afecta al pueblo venezolano, no nos hemos quedado de brazos cruzados para avanzar en el fortalecimiento de los diferentes servicios públicos. Gracias al apoyo de nuestro Presidente Nicolás Maduro y del gobernador Rodolfo Marco Torres, hemos alcanzado grandes logros en nuestro municipio Ribas; y a pesar de los momentos difíciles, día tras día trabajamos para optimizar cada uno de esos servicios que les permitan disfrutar al pueblo de una mejor y mayor calidad de vida. Sabemos que no será fácil, pero estamos convencidas que con esfuerzo y con el apoyo del poder popular lograremos una Victoria de Paz”, expresó la alcaldesa.