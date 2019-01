Alimenta la Solidaridad plantea abrir nuevos comedores en Maracay en el 2019

Foto: Cortesía Foto: Cortesía

El programa Alimenta La Solidaridad continúa su crecimiento. Ya son más de trescientos niños que son atendidos en los cuatro comedores de este programa que funcionan en el estado Aragua. En los municipios Girardot, San Sebastián de los Reyes y Sucre, ya funcionan estos espacios dedicados a brindar la atención alimentaria a niños que atravesaron en un determinado momento delicados estados de desnutrición.

Específicamente en Maracay, en los sectores San Carlos, José Casanova Godoy y Los Cocos, este último recientemente inaugurado, ya funcionan en casas de madres que se incorporaron a este programa y quiénes son los que preparan los almuerzo s de lunes a viernes, y atienden a los pequeños en edad escolar. En las próximas semanas del mes de enero arranca en el sector Rio Blanco II.

Los pequeños que se incorporaron al programa, fueron previamente chequeados en talla y peso por la nutrióloga, Ligia Lovera, el equipo de Médicos Unidos, quienes trabajan en alianza con este programa social.

El coordinador del programa Alimenta la Solidaridad en Maracay, José Ramón Arias, declaró que el programa es de organización comunitaria para garantizar una comida diaria a los más de 300 niños del estado que ya fueron incorporados y la meta de año próximo a comenzar, es incorporar a 300 niños más.

La idea del programa, comentó José Ramón Arias, es brindar apoyar a las comunidades más afectadas por la grave crisis alimentaria que atraviesa el país. Señaló que parte del éxito del programa se debe a las donaciones que realizan ciudadanos solidarios tanto en la logística como en la entrega de los alimentos.

Precisó que se encuentra satisfecho de haber alcanzado en menos 8 menos de ocho meses cubrir el 10 % de la población escolar de la parroquia Pedro José Ovalles de Maracay, sin embargo dijo que el trabajo no cesará y continuarán cone sta labor, y para ello invitó a los aragüeños a unirse a este programa con su aporte.

José Ramón Arias explicó que su iniciativa parte “ no es de hacer de Aragua o Maracay un comedor gigante, nuestra prioridad es poder con esta iniciativa, orientar la solidaridad de la mayoría aragüeños que apuestan la transformación del país y de la sociedad”. Dijo que en el programa no se trata solo de garantizar a los pequeños su almuerzo balanceado con la presencia de los 5 grupos alimenticios, entre ellos proteínas, frutas, legumbres, verduras y hortalizas, sino garantizar la continuidad escolar, que los niños no abandonen sus estudios, porque sus padres no tengan que darle de comer.

