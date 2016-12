Alto costo y escasez ponen en jaque la cena de Fin de Año

Foto: Archivo Foto: Archivo

En veremos está la tradicional cena para recibir el Año Nuevo, gracias a la crisis económica, inflación y escasez de alimentos que han acabado progresivamente con las más arraigadas costumbres de la época.

Clara Celis aseguró que en esta ocasión sustituirá la cena por frutas y otros platos como pimentón relleno; lo bueno, según Celis, es que ya su familia está mentalizada y sabe que se trata de una aguda crisis que implica la exclusión de algunos alimentos o la sustitución de algunos, por arroz con pollo y ensalada, por ejemplo.

Por su parte, Carlos Oliveros aseguró que no romperá la tradición y aunque en su familia nadie estrenó, la cena navideña no pasará por alto.

Para María Ampueda el presupuesto no da, ni siquiera si decidiera preparar un asado negro; sin embargo, recordó que la ausencia de la Navidad comienza por la falta de harina de maíz para hacer hallacas y quienes la consiguen se ven obligados a pagar precios exorbitantes.

“Es lamentable pero hallacas, pernil y lo tradicional de diciembre no estará en mi mesa para el Año Nuevo; sin embargo, hay otras cosas que consideramos importantes y por eso nos adaptamos a la situación”, expresó.

Para José Sevilla la principal ventaja que tiene su familia es que son suficientes para hacer una “vaca” y así no se afecta tanto el presupuesto para hacer una cena modesta.

Comer lentejas será una tarea titánica

Comprar lentejas con la intención de cumplir con uno de los ritos para la prosperidad se convirtió en una tarea titánica para los consumidores, quienes además de enfrentar los altos precios, en caso de tener las posibilidades deben caminar sin descanso para comprar el grano que en otra época no faltaba en la mesa de cualquier familia.

Comerciantes del centro de Maracay, quienes prefirieron no identificarse, explicaron que la visita de los proveedores no es constante y por eso no todo el tiempo disponen de lentejas para la venta; sin embargo, el paquetico de 200 gramos se cotiza sobre los 8.500 bolívares y pese al precio hay quienes lo compran, porque saben que en cualquier establecimiento ya no lo ubican.

En los supermercados las lentejas no se han visto con regularidad a lo largo de este año, mientras que en los mercados municipales y en el sector informal se consiguen con más frecuencia, pero bastante costosas.

Rogelio Guerrero, quien hacía compras en el centro de Maracay, señaló que comer lentejas la noche del 31 de diciembre es una tradición en su familia, por lo que hará el sacrifico de comprarlas caras; sin embargo, no dejó de manifestar su molestia por lo que, considera, se trata de especulación.

El volumen de ventas sigue siendo bajo, según lo dicho por algunos comerciantes, quienes esperan que antes de mañana se incremente la venta del preciado grano.