Candidatos a primarias presentaron sus propuestas a la sociedad civil

Luis Rosendo Hernández fue uno de los candidatos que asistió al encuentro. Foto: Límber Torres Luis Rosendo Hernández fue uno de los candidatos que asistió al encuentro. Foto: Límber Torres

Con la finalidad de conocer las propuestas de cada uno de los candidatos a la Gobernación del estado Aragua que el próximo 10 de septiembre participarán en las elecciones primarias de la MUD, el movimiento universitario de la entidad, en alianza con la sociedad civil Mi Sede, organizó un foro en el auditorio de la Facultad de Agronomía de la UCV.

Aunque estaban invitados todos los postulados a dicho proceso, sólo se presentaron al encuentro José Ramón Arias, abanderado de Primero Justicia y Copei, y Luis Rosendo Hernández, candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT), quienes además de presentar sus planes y proyectos de gobierno, debatieron con los asistentes los diversos problemas que aquejan a la población aragüeña.

Hugo Martínez y Carlos Castro, integrantes de Mi Sede, indicaron que una vez se realicen las primarias tienen previsto llevar a cabo un nuevo foro donde participen el candidato que representará a la oposición y al del partido del Gobierno.

Estos ciudadanos hicieron un llamado a todos los aragüeños a participar, en primer lugar en las primarias, pues a su juicio es importante que sea un candidato unitario el que represente a todos los partidos de oposición y posteriormente, asistir masivamente a votar en los comicios regionales

Acotaron que dichas elecciones no son una batalla solicitada, sino que simplemente se dieron y como tal hay que lucharlas, “después de más de 100 días de protestas pacíficas, no se solicitaban regionales sino un cambio más profundo, pero como esto se dio hay que abarcar también ese campo de batalla, nos guste o no, de allí que es importante que los ciudadanos participen en ellas”.