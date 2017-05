Di Giampaolo: Bases comiciales para la ANC son excluyentes

Antonio Di Giampaolo, periodista y exconstituyentista. Foto: Sergio Olivo Antonio Di Giampaolo, periodista y exconstituyentista. Foto: Sergio Olivo

Para el exconstituyentista Antonio Di Giampaolo, las bases comiciales anunciadas por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, para la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el Presidente Nicolás Maduro, violenta el derecho del pueblo a participar en una votación directa, secreta, universal y con representación proporcional.

Explicó en primer lugar que los pasos conlos que se hizo la convocatoria no fueron los adecuados ni están establecidos en la Carta Magna, pues es el pueblo el que debe tener la primera y la última palabra sobre si se realiza o no el proceso sobre las bases comiciales y finalmente aprobar la Constitución que la ANC desarrolle, elementos que no se están cumpliendo.

En cuanto al hecho de que la elección se vaya a hacer en base al territorio, refirió que Venezuela es un Estado federal descentralizado y como tal los electores deben expresar su opinión en función de la base poblacional, no de los territorios de los municipios, porque habría una gran desproporción.

Respecto a los 181 constituyentitas que serán elegidos por representación de sectores, Di Giampolo señaló que el CNE no tiene registro de cada uno de los sectores, además que no se escogerá a presidentes de asociaciones de jubilados, ni de centros estudiantiles o de sindicatos, sino representantes de sectores populares que si bien pueden provenir de un sector, no necesariamente lo representan.

“La elección debería ser universal y no segmentada como se está proponiendo en este caso, porque el poder originario es único y es indivisible y se compone de la totalidad de sus integrantes con las mismas condiciones”.

Finalmente, indicó que el solo hecho de que en las bases comiciales se establece que la convocatoria responde a la necesidad de garantizar la calidad revolucionaria en socialismo, ya hace excluyentes a quienes no estén identificados con la revolución o el socialismo.