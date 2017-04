Día Internacional de Jazz

Foto: Agencias Foto: Agencias

El 30 de abril fue proclamado como el Día Internacional del Jazz por la Conferencia General de la Unesco en noviembre de 2011. La razón es la importancia que tiene el jazz en la sociedad, esta fecha invita a las personas a sensibilizarse con respecto al jazz más que como un género musical, como una herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos.

La identidad musical del jazz es compleja y no puede ser delimitada con facilidad. En primer lugar, aunque a menudo el término se use para hacer referencia a un idioma musical, el jazz es en realidad una familia de géneros musicales que comparten características comunes, pero no representan individualmente la complejidad de género como un todo; en segundo lugar, sus diversas “funciones sociales” (el jazz puede servir como música de fondo para reuniones o como música de baile, pero ciertos tipos de jazz exigen una escucha atenta y concentrada) requieren un ángulo de estudio diferente; y en tercer lugar, el tema racial siempre ha generado un profundo debate sobre el jazz, moldeando su recepción por parte del público.

Los gobiernos, instituciones u organizaciones que se unen a esta celebración realizan actos en muchos países donde se presentan grandes exponentes del jazz y nuevos talentos para fomentar este género como un contribuyente para sociedades más inclusivas.

Daniela Moreno