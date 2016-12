El 5 de enero arranca Zafra Tributaria 2017 en Ribas

Foto: Prensa Alcaldía de Ribas Foto: Prensa Alcaldía de Ribas

El próximo jueves 05 de enero arranca la zafra tributaria en el municipio José Félix Ribas, por lo que la Dirección de Hacienda Municipal siguiendo los lineamientos del Alcalde Juan Carlos Sánchez, ha dispuesto de todo un mecanismo para facilitar la atención de los y las contribuyentes.

La Información fue suministrada por Mauricio Inojosa, Director de Hacienda Municipal, quien informó que la dependencia laborará en horario corrido desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en las oficinas ubicadas en el C. C. Cilento para las personas jurídicas, mientras que las personas naturales serán atendidas como ya es costumbre, en la sede de Hacienda vía Rápida en el c. C. Palma Center.

Así mismo la Jefatura de Catastro prestará sus servicios para la expedición de la constancia catastral, desde su oficina en el centro comercial Cilento piso 2.

Agregó que para el caso de las personas jurídicas se dispondrá de 6 módulos de atención divididos en: Atención al contribuyente; solvencias; liquidación; cajas recaudadoras; declaración; licencias, constancias y permisología. Inojosa aseguró que “en seis pasos podrán realizar los pagos y declaraciones correspondientes así como obtener cualquier información sobre actividad económica, publicidad, vehículo, propiedad inmobiliaria y las tasas correspondientes, para esto se dispondrá de todo el personal calificado que labora en la dirección para atender cualquier solicitud hecha por nuestros contribuyentes”.

Es importante recordar, acerca del impuesto sobre propiedad inmobiliaria, quien cancele antes del 15 de enero, según lo establecido en las ordenanzas, gozará del descuento del 15%, por el impuesto sobre vehículo quien pague hasta el 30 de enero obtendrá el descuento del 10% y del impuesto sobre actividad económica, quien pague hasta el 31 de enero gozará de un descuento del 10%, sobre el pago total de la declaración estimada.

El funcionario recalcó que es un deber de todos pagar los impuestos ya que esto contribuye al desarrollo del municipio, por lo que reiteró el llamado a la conciencia tributaria.

Dirección de Comunicación e Información Alcaldía de Ribas