El Aissami: Conmemoración del 4F es un tributo a la dignidad de la Fanb

El Vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, destacó este sábado que los actos conmemorativos del 25° Aniversario del 4 de febrero de 1992, impulsado por el comandante Hugo Chávez, representan un tributo a la dignidad de la Fuerza Armada Nacional, que se alzó contra las medidas neoliberales de la IV República.

En este sentido, indicó que aquel 4 de febrero, el grupo de jóvenes militares que se alzó contra las medidas de la IV República -que atentaban contra los más necesitados de la sociedad- representaron los ideales de los grandes héroes de la Patria, que en algún momento fueron traicionados por las oligarquías de aquella época.

“El 4 de febrero es la esperanza no traicionada, es la esperanza de un pueblo que no fue traicionado. No corrió con la suerte de Bolívar, que en 1830, la causa bolivariana había sido traicionada. 16 años después de 1830 surge Ezequiel Zamora y luego la esperanza, la Batalla de Santa Inés de 1859, y luego la traición. Después, el 23 de enero de 1958, Junta Patriótica, Fabricio Ojeda, de nuevo la esperanza y de nuevo la traición. Y luego, 4 de febrero de 1992, 27 de noviembre de 1992 y qué privilegio poder decir hoy, que 25 años después del 4 de febrero, esta Revolución no ha traicionado al pueblo ni a la causa bolivariana, todo lo contrario, la rescató y la reivindicó”, enfatizó.