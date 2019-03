Incertidumbre afecta a los comerciantes y carniceros de Aragua

Para el sector comercial y carnicerías de Aragua, los últimos apagones registrados en la entidad, ocasionaron perdidas aún no calculadas, “pero lo que más nos afecta es la incertidumbre”, expresó Marcelino Fernández, presidente de la asociación de carniceros.

“Tenemos mucha angustia, no queremos vender carne porque tememos que se vaya la luz . Es triste lo que está pasando porque esto genera más deterioro y atraso”, dijo.

En Aragua muchas carnicerías bajaron los precios y hasta regalaron productos.

El sector también tuvo que lidiar con la falta de Internet y las fallas de los puntos de venta. El presidente de la asociación de carniceros explicó que muchos establecimientos no tienen conexión a Cantv lo que influye en la baja de las ventas, “porque efectivo tampoco hay y esto atrasa la salida de la carne de los establecimientos”.

En el año 2012 habían 1712 carnicerías en Aragua. En 2019 Marcelino Fernández advierte que han cerrado sus puertas 20% de estos negocios y agrega que la tendencia es a seguir con las santamarias abajo.

Edgardo Lali, presidente de la Cámara de Comercio de Aragua, coincidió con el presidente de la asociación de carniceros, al indicar que hay mucha angustia en el sector por la situación económica y ahora con el plan de racionamiento eléctrico que afectará el aparato productivo del país.

“Más que el apagón yo considero que el problema es la incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta cuál es esa planificación y si se va a cumplir o no, porque no han dado ningún tipo de información concreta”, manifestó.