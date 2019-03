Inversores de corriente permitieron a comerciantes seguir trabjando

Foto: Leonardo Torrealba Foto: Leonardo Torrealba

Hace escasamente una semana Lennin Flores, aprovechó el ofrecimiento de un transeúnte que le ofreció un inversor de corriente, herramienta que pensó podría ser útil en el futuro, pero que empezó a utilizar más temprano de lo que él mismo imaginó, para poder garantizar la venta de algunos de los víveres que ofrece a su clientela en la avenida Bolívar de Maracay.

“Este sencillo equipo lo conecto en el carro y la energía de 9 voltios de la batería automotriz la convierte en 110 voltios y con eso prendo cuatro bombillos en el negocio. Por fortuna, mi punto es inalámbrico y está pasando”.

Aunque no tiene estimaciones específicas de las perdidas casadas por este apagón, dice que aunque la clientela solicita mucha charcutería no está despachando, para no abrir la cava donde la mantiene refrigerada.

Entre los productos más solicitados está la harina de maíz, arroz, y azúcar.