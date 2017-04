Levantan el paro del servicio en rutas urbanas

La avenida Bolívar lució sin su habitual transporte público. // Foto: Eleazar Urbaez La avenida Bolívar lució sin su habitual transporte público. // Foto: Eleazar Urbaez

Tras una reunión entre representantes de las distintas líneas de transporte público del estado Aragua y autoridades del Gobierno regional, se acordó levantar el paro de las rutas urbanas que se realizó desde la tarde del miércoles en rechazo a hechos contra una unidad colectiva durante una manifestación; a esto decidieron levantar la acción y continuar prestando el servicio, según informó Manuel Bolívar, presidente de la línea Caña de Azúcar.

Más temprano, Elpidio Mora, presidente del Frente Unido de Transporte de la entidad, ratificó la decisión de este sector de incrementar el pasaje a partir del lunes 10 del presente mes, esto a pesar de lo dicho por el ministro Ricardo Molina y las autoridades del municipio Girardot, quienes aseguraron que aquellas líneas que hagan tal aumento serán suspendidas.

Refirió que el aumento está tipificado en las leyes y ellos pasaron un oficio a todos los alcaldes solicitándoles el ajuste en la tarifa, pero no fueron llamados a debatir, lo que corresponde un claro desacato a la ley.

En vista de esto, resolvieron subir el pasaje en las rutas urbanas en 100%, es decir a Bs. 200, mientras que las rutas suburbanas e interurbanas a nivel nacional también harán un ajuste de acuerdo a la distancia que cubran.

Acotó que el incremento no es un capricho, sino una necesidad, pues con el pasaje actual no se cubren los gastos operativos de las unidades, por lo que si no se hace se llegaría a la paralización total del servicio, “ya tenemos 50% de los autobuses paralizados”.

Por otra parte, repudió la quema de una camioneta de la línea El Limón y precisó que esta acción de violencia fue lo que llevó a la paralización del servicio durante parte del miércoles y todo el día de ayer en Girardot y MBI, por lo que pidió disculpas a los usuarios, pero les recordó que es algo que deben hacer si quieren continuar prestándole un buen servicio.