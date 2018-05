Madres difuntas fueron recordadas con flores

Las madres fallecidas también fueron recordadas en su día y es que el Cementerio Metropolitano, lució más concurrido que un domingo habitual. Los deudos que aprovecharon la ocasión para extender un llamado a la autoridad encargada del mantenimiento del camposanto.

Entre esas voces que se alzaron, para pedir atención se encuentra Ofelia de Alar, quien asiste mensualmente a llevar flores a su madre y dos hijos muertos a manos de la delincuencia, ella solicita mayor atención especialmente en lo referente a la falta de agua, para la limpieza de las tumbas .

“Desde hace varios meses no hay agua en el cementerio, cuando me traen vengo desde Palo Negro, cargando con bidones del vital líquido, cuando me traslado en transporte público, cargo los tobos en la floristerías cercanas”.