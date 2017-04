Maracay amaneció con aumento de pasaje

El transporte ha trabajado normalmente. // Fotos: Carlos Becerra El transporte ha trabajado normalmente. // Fotos: Carlos Becerra

El aumento estaba previsto a ponerse en marcha este lunes 10 de abril, y efectivamente así ocurrió en el transporte público de Girardot. Bajo la justificación de los altos costos de los repuestos, gasolina y mantenimiento de las unidades, las rutas de transporte urbano amanecieron cobrando 200 bolívares de pasaje, el doble de lo que se cancelaba hasta el pasado domingo.

Respecto a ello, en la calle hay diversidad de opiniones, algunos usuarios están de acuerdo con el incremento, pues consideran que la creciente inflación obliga a los transportistas a aumentar constantemente.

Sin embargo, otros usuarios, como Adriana Aponte, consideran que el aumento es una ilegalidad, ya que “los camioneteros cambian el pasaje cada vez que quieren, y sin autorización de las autoridades competentes”, además, los usuarios se quejan de los malos tratos que dan muchos choferes o colectores si no se les cancela.

Por otro lado, según el chofer de la línea Las Delicias-El Castaño, Jesús Oviedo, él no tiene problema en si lo pagan o no, admite que el aumento “es necesario, porque realmente los Bs. 100 no alcanzan para todos los gastos que conlleva mantener una unidad de transporte”, pero sentencia que no va a obligar a las personas y queda en la conciencia y consideración de cada quien cancelar o no.

Finalmente, los transportistas admiten que el aumento no ha sido aprobado por el Ministerio de Transporte, pero diversas asociaciones se han unido en pro de la medida y piensan hacer mesas de diálogo con las autoridades competentes con la intención de llegar a un acuerdo y que se estipule en Gaceta Oficial, para que así todo quede en el marco de lo legal.

Categ no avala aumento del pasaje urbano

Representantes de la Compañía Anónima de Terminales de Girardot (Categ) se pronunciaron con respecto al aumento del pasaje urbano anunciado por transportistas de Maracay, el cual algunos cobraron a un monto de 200 bolívares.

Pedro Gómez, presidente de Categ, junto a Ele Chipre, gerente de la compañía, sentenciaron que el incremento no está autorizado, y tildaron de abuso la tarifa acordada sin previo consenso con el Gobierno local.

De parte de Categ, Gómez indicó que las rutas que continúen con el cobro serán sancionadas, al mismo tiempo que instó a la ciudadanía a denunciar para aplicar las respectivas sanciones contra las rutas que incurran en el cobro ilegal.

Aseveró que las denuncias serán llevadas ante las autoridades de Tránsito Terrestre, junto a quienes impondrán las multas pertinentes.

Invitó a los transportistas a dialogar con el alcalde Pedro Bastidas, para buscar salidas a los conflictos que atraviesan y que los aquejan, a fin de obtener mejores resultados.

Daniela Moreno / Reinaldo Otaiza