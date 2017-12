Maracayeros no harán compras de última hora

Foto: Leonardo Torrealba Foto: Leonardo Torrealba

En un recorrido por algunas tiendas de ropa del centro de Maracay se pudo observar que mucha gente está buscando ropa económica, pero la mayoría no piensa en comprar, aseguran que lo que tienen es para comprar comida.

Las damas van a revisar qué pueden conseguir para estrenar y los caballeros ven qué franela o bóxer pueden pagar, sin embargo los costos van desde los 200.000 bolívares en adelante en lo que a blusas respecta, y los pantalones están en oferta desde Bs. 399.000, depende del lugar en el que los compren.

Los maracayeros salen al centro para revisar algunas ofertas de última hora, los pantalones, camisas, franelas y blusas son lo que más buscan las damas y los caballeros, pero revisan bien antes de pagar por alguna pieza.

Comprar comida

Luisa Ojeda, quien revisaba la ropa de los maniquíes, aseveró que “no se puede comprar nada, una blusa está en más de Bs. 200.000, quién puede pagar eso, todo está muy costoso y la cosa no está para eso”.

Por su parte, Carlos Sulbarán señaló que “nos vamos a los mercados a ver que ropita se consigue, pero realmente la situación no está para comprar ropa nueva, no es fácil pagar comida y ropa para toda la familia”.

Asimismo, Rosy Arévalo dijo que “yo quería estrenar este Año Nuevo, pero no puedo pagar los altos costos, aunque sea una blusita me compraré, no me gusta recibir el año con la misma ropa, pero no me saldré de mi presupuesto”.

Ysa Rodríguez Frisicchio