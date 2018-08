Más de 47 días tienen las enfermeras luchando por sueldos justos

Tras más de 47 días de protestas a nivel nacional, los profesionales de la enfermería siguen luchando para obtener un sueldo justo y que esté acorde con el artículo 91 de la Constitución Nacional, por lo que esperan que pronto haya un pronunciamiento de parte del Ejecutivo nacional.

Yessica Vidal, presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Aragua, informó que el Ministro del Poder Popular de la Salud sostendrá una reunión con los representantes de los gremios de la salud a nivel nacional, en donde se tratarán temas de tabla salarial del sector salud.

“Esperamos respuestas concretas sobre esta situación que aqueja al pueblo en general, nos llama poderosamente la atención que el Gobierno se ha mantenido sordo a las peticiones del gremio y sordo a la situación de salud que afecta a los venezolanos en general”, replicó Vidal.

Hizo un llamado para que “el Gobierno no venga ahora a decir que los pacientes están muriendo porque enfermería no está trabajando, se están muriendo porque no tenemos insumos en los hospitales, ahora hablamos de un magnicidio frustrado olvidando el grave problemas de salud que vive el país”, finalizó Vidal.