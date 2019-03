Movimiento estudiantil aragüeño denunció crisis del sector universitario

Foto: Leonardo Torrealba Foto: Leonardo Torrealba

Representantes del movimiento estudiantil de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la Universidad Central de Venezuela y Universidad de Carabobo, denunciaron la situación actual en la cual se encuentran las casas de estudios y afirmaron que las naciones se recuperan desde las aulas.

Franyerbis Blanco, vocera en esta oportunidad del movimiento estudiantil en Aragua describió todas las vicisitudes que deben superar a diario, tanto los estudiantes como los docentes. el personal obrero y administrativo universitario, para cumplir sus labores e ir a clases.

Blanco señaló que no les cancelan becas estudiantiles desde diciembre de 2018, “las universidades son víctima de la inseguridad, no tenemos comedores, la diáspora de personal docente y la deserción de los alumnos por la falta de recursos económicos es muy alta, no se nos respeta el pasaje estudiantil en el transporte público”.

Continuarán en la calle

La vocera del movimiento estudiantil y consejera de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad de Carabobo expresó que a pesar de la presión y las amenazas que reciben, continúan con la agenda de calle en conjunto con los profesores, personal administrativo y obrero.

Presupuesto en “stand by”

Por otra parte, se conoció extraoficialmente que se bajará el presupuesto para cancelar al personal docente administrativo y obrero después del intento de retenerle el salario hasta que la directiva de las universidades afirmara que Nicolás Maduro es el primer mandatario nacional.