Pensionados dudosos por el nuevo sistema de pago

José Natera, Blanca Sánchez y Hugo Martínez. || Fotos: Leonardo Torrealba José Natera, Blanca Sánchez y Hugo Martínez. || Fotos: Leonardo Torrealba

La información dada a conocer por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) de que a partir de este mes de marzo la pensión del Seguro Social será cancelada de acuerdo al terminal de la cédula de identidad del beneficiario, generó división entre las personas de la tercera edad, pues mientras unos piensan que la medida es beneficiosa, otros aseguran que generará más caos y les quitará la libertad de cobrar su dinero cuando quieran.

Entre los que se encuentran a favor está José Natera, quien señaló que al cobrar por el terminal de la cédula habrá menos gente en los bancos, por lo tanto, se le hará más fácil retirar su pensión, “por lo general, yo no vengo a cobrar porque siempre hay mucha gente, así que uso la tarjeta, pero si ponen estas medidas sí vendré”.

Una opinión parecida emitió Luz Martínez, quien señaló que cobrar por el terminal de la cédula facilitará el proceso y habrá más organización.

Por el contrario Blanca Sánchez y Hugo Martínez, manifestaron su rechazo a la decisión de la Sudeban. La primera porque le parece que ahora estará obligada a ir al banco únicamente el día que le corresponda, “para mi es una mala idea porque, y si no puedo ir el día que me toca, ¿qué hago? ¿Tengo que esperar al otro mes?”.

Por su parte, el señor Martínez explicó que por lo general los abuelitos acuden a cobrar su pensión el primer día de pago, “Muchos estamos acostumbrados a ir el 20 de cada mes, pero si no nos corresponde ese día, tendremos que venir dos o tres días después, no me parece, porque es mucha la espera”, acotó.

Estas personas resaltaron que hace falta que se dé más información respecto a cómo funcionará este mecanismo, porque hasta ahora sólo saben que el primer día cobrarán la pensión las personas cuyas cédulas terminen en los números 0,5, 6 y 9; el segundo día corresponde a las cédulas terminadas en 1, 4 y 8; el tercer día a los números 2, 3 y 7. Pero desconocen que si pasan estos tres días, seguirán pagando normalmente o se repetirá el ciclo de cobro.

Por otra parte, se pudo conocer de manera extraoficial, que hasta ahora las entidades bancarias no han recibido información por parte de Sudeban respecto a este nuevo sistema de pago.