Redes Aragua se declara en desacato sobre renovación de partidos

El Coordinador del Movimiento Redes en Aragua, Orangel Requena, informó que la tolda se une al rechazo a la resolución emanada del Consejo Nacional Electoral, que convoca a los partidos políticos a su proceso de renovación, emitido por la dirigencia Nacional de la organización en la persona de su presidente, Juan Barreto, así como los integrantes de las agrupaciones que componen el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar.

Requena suscribe lo emitido en la Carta Pública dirigida al CNE, dado que reconoce que los partidos del GPPSB están legales y activos, pues participaron de manera permanentemente en todos los procesos electorales llevados a cabo en el país, por lo que las organizaciones que lo integran se encuentran relegitimadas y activas, con el único deber de renovar y actualizar su nómina de inscritos en un porcentaje de 0,5% del padrón electoral descontando el porcentaje obtenido en las últimas elecciones, en el caso de no haber obtenido el 1% de voto electoral total.

“Nosotros hemos hecho presencia con nuestra tarjeta en todas las elecciones, por lo que no consideramos justo que debamos adelantar un proceso de legitimación, cuando no nos hemos ausentado. Allá los partidos que no fueron a elecciones con su propia tarjeta, ese es otro asunto, pero nosotros estamos activos y vigentes con nuestros dirigentes en todo el territorio, y en el caso concreto del estado Aragua, tenemos presencia y militancia en todos los municipios”, explicó.