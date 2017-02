Restricción de horario de la Unión Turmero afectó a usuarios

Los transportistas mantendrán el horario restringido hasta que le solucionen el problema de inseguridad. Foto: Alejandro Arias Los transportistas mantendrán el horario restringido hasta que le solucionen el problema de inseguridad. Foto: Alejandro Arias

La decisión de los conductores de la Unión Turmero Maracay de restringir su horario de prestación de servicio de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, debido a la inseguridad que los azota, afectó notablemente a los ciudadanos que hacen uso de esta línea para trasladarse a su lugar de trabajo o de estudios, quienes temen quedarse varados en las paradas.

Uno de ellos fue José Capote, quien manifestó que este viernes llegó a la parada a las 5:30 de la mañana, tal como lo hace siempre, para ir a trabajar en San Mateo, pero, sin embargo, tuvo que esperar más de una hora, pues fue a las 6:30 am cuando pudo abordar un autobús para su destino, por lo que inevitablemente llegó tarde.

Detalló que esta situación no sólo afecta su jornada laboral, sino también su bolsillo, pues se vio en la necesidad de tomar tres camionetas y por lo tanto gastó más dinero en pasaje, lo que no le es rentable por el sueldo que gana.

Considera que las autoridades deben abocarse a brindarles seguridad a los transportistas para que estos puedan prestar el servicio con tranquilidad.

Por su parte, Simón Arias indicó que aunque la medida no le afecta directamente, porque no tiene la necesidad de salir temprano y de hacerlo usa las rutas de TrasAragua, aun así catalogó como justa la decisión de los transportistas, pues también son padres de familia y no pueden estar arriesgando sus vidas trabajando hasta tarde.

A su juicio, el problema de inseguridad que se vive en el país no sólo le compete a las autoridades, sino que es la familia la que tiene la mayor responsabilidad en la solución de este problema, pues desde allí es que se le deben inculcar valores a los niños y jóvenes, de tal manera que estos conlleven a la reducción de la delincuencia.

Finalmente, Martín Pergen indicó que más allá del problema de la inseguridad, las autoridades deben estar pendiente es del aumento excesivo del pasaje que hacen los transportistas, quienes, según él, quieren cobrar una tarifa que no está estipulada en ninguna Gaceta; respecto a la restricción del horario de servicio indicó que no se ve afectado, pues siempre hay como llegar a los destinos y para ello hay rutas proporcionadas por el Estado.

Es importante resaltar que la junta directiva de la UTM notificó que la restricción del horario la mantendrán hasta tanto obtengan una respuesta de los organismos competentes y de no ser así están dispuestos a irse a un paro indefinido.

