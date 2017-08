Rodolfo Marco Torres formalizó su inscripción a la Gobernación de Aragua

Con un show artístico que incluyó la participación del cantante marabino Omar Acedo, arribó la tarde de este lunes a la sede del CNE el candidato Rodolfo Marco Torres, acompañado del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, para dar formalidad a su aspiración de ser el gobernador de Aragua, contienda que se realizará para octubre, según lo anunció la propia Tibisay Lucena en días pasados.

Marco Torres fue ministro de Economía y Finanzas, presidente del Banco de Venezuela y, hasta este domingo, dirigía el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.

Por su parte, el Vicepresidente El Aissami, aupado por la algarabía de quienes asistieron al acto, recordó su llegada a la región cuando el expresidente Hugo Chávez le encomendó la labor de dirigir sus riendas y emocionado dijo: “Ve tú a gobernar a Aragua, porque yo no puedo hacerlo”, y así dijo lo hizo.

“Llegué a este estado y me enamoré de él (…) hoy día puedo decir que tengo la moral para expresar que he cumplido. Ustedes saben que yo amo a Aragua, saben que yo estaré donde la revolución me mande y les juro por mi vida”, resaltó.