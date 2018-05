Se cumplió paro de 12 horas en la Upel-Maracay

Aproupel responsabilizó al gobierno de querer cerrar las universidades, privándolas de recursos económicos, comedor y autobuses || Foto: Sergio Olivo Aproupel responsabilizó al gobierno de querer cerrar las universidades, privándolas de recursos económicos, comedor y autobuses || Foto: Sergio Olivo

Atendiendo el llamado de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), docentes adscritos a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, se sumaron a la jornada de protesta nacional que establece, en una primera jornada, la paralización de actividades por doce horas, y movilización de calle para exigir mejoras salariales.

Niuman Páez, presidente de Aproupel-Maracay, en compañía de María Benítez, secretaria general del sindicato de obreros, indicó que la acción obedece a la pretensión del Ejecutivo Nacional de restar el 50 por ciento de aumento salarial decretado en el mes de abril, para los trabajadores del sector universitario, al decreto de aumento salarial del 1º de mayo.

“Al haber un aumento unilateral en el mes de abril, que de paso no cubre la canasta básica, se esperaba que el ajuste general del 1º de mayo moviera todas las escalas de sueldos y salarios, pero nos encontramos con la sorpresa que el instructivo que enviaron de la Opsu indica que deben restar el 50% del ajuste anunciado en abril, eso es ilegal. Eso nos condena a unos sueldos de hambre”, detalló Páez.

También denunciaron la desmejora en torno a los beneficios sociales, en especial el HCM que no cubre emergencias básicas, los estudiantes no tienen el servicio de comedor de forma regular, las unidades de transporte están al borde del colapso. Ante este panorama los docentes universitarios ratifican que hacen esfuerzos por mantener la casa de estudio abierta, para no dejar a la población estudiantil sin atención.

En nombre del personal docente, administrativo y obrero, así como de los estudiantes, el profesor Páez hizo un llamado al Presidente de la República para que atienda personalmente el problema con las universidades del país.