Sólo 8 compactadoras recolectan basura en Girardot

Alcalde Pedro Bastidas explicó la situación que afecta las deficiencias en la recolección de la basura. || Foto: Leonardo Torrealba Alcalde Pedro Bastidas explicó la situación que afecta las deficiencias en la recolección de la basura. || Foto: Leonardo Torrealba

Fundamentado en el retraso que desde varios días viene afectando la recolección de desechos sólidos en el municipio Girardot, el alcalde Pedro Bastidas, en rueda de prensa, ofreció detalles de la situación que aseguró se resolverá con el respaldo de la colectividad en el marco de tener una ciudad más limpia.

Mostró Bastidas el plan acción y programación que entre sus políticas establece un municipio planificado, urbano y ecológico, el cual debe ser socializado por la ciudadanía. Dentro del mismo, se han caracterizado 46 rutas con periodicidad semanal, en función de la capacidad operativa sujeta en la actualidad por ocho compactadoras.

“La recolección de los desechos sólidos es un servicio a contraprestación, cuya tasa, establecida en el municipio, es una de las más bajas del país, desprendiendo que los niveles de operatividad actual se ubiquen en categoría C, producto de los problemas mecánicos y económicos de los cuales no escapamos”, indicó Bastidas. “No hay una conciencia tributaria – continuó el alcalde- sobre el pago de la tasa de aseo urbano, hay que ver esto como el gasto común del hogar, aunque entendemos la situación que puedan estar pasando con el tema económico”.

Desde Girardot, aseguró el mandatario, no desestiman esfuerzos para alcanzar niveles de operatividad con categoría A y B, peor ello está fundamentado en la cantidad de compactadoras que “vayamos sumando, ya hemos dispuestos recursos extraordinarios de la recaudación, pero no es lógico que de la tributación ordinaria salga ese vacío económico que no se cubre la carencia de la tasa de aseo”.

Detalló que por años la recaudación por este servicio se ha mantenido igual, citando que a nivel residencial está establecido entre Bs 75 y 300 anuales, los cuales no compensan todo un sistema de recaudación.

En tal sentido, invita a “la ciudadanía a asumir con responsabilidad el pago de las tasas, por eso ya estamos haciendo revisiones del tema de las ordenanzas, para hacer los ajustes necesarios, asumiendo las situaciones que pueden estar ocurriendo a nivel de cesta básica”.

“Estamos asumiendo nuestra responsabilidad, hay un personal que están permanentemente trabajando en la reingeniería de las rutas. Nosotros estamos siendo castigados por unas tasas exageradamente bajas y por la muy mala disposición de los desechos en los hogares”, puntualizó Bastidas.

Desechos en cifras

Las autoridades municipales estiman que en Girardot, residen cerca de 500.000 habitantes, cada uno de estos genera en promedio 10.5 kilos de basura semanales, para un total de 4.700 toneladas de basuras por semana.

BUEN DIÁLOGO CON TRANSPORTISTAS

En otro orden de ideas Pedro bastidas, primera autoridad municipal, anunció que la semana entrante ofrecerá información en torno al establecimiento de la tarifa del transporte público y reiteró que se han dado varias reuniones de trabajo con representantes del sector, en las cuales han asumido lo establecido en la Gaceta Nacional. Todo ello en medio de un clima de paz y bien diálogo.