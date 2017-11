Transportes improvisados constituyen un serio problema de seguridad vial

Ni las camionetas pick up ni los camiones cumplen con las normas básicas de seguridad para el traslado de personas. Foto: Sergio Olivo Ni las camionetas pick up ni los camiones cumplen con las normas básicas de seguridad para el traslado de personas. Foto: Sergio Olivo

Los pasajeros se ven obligados a usarlos para llegar a sus destinos

La grave crisis por la que actualmente atraviesa el sector transporte y que se traduce en una escasez de unidades colectivas para el traslado de los usuarios ha dado pie para que proliferen por los diversos sectores del estado Aragua una serie de vehículos, principalmente camionetas y camiones, cumpliendo el servicio de transporte y siendo abordados por los ciudadanos, ya que representan una opción para llegar a sus destinos.

Dichos vehículos, de acuerdo a lo señalado por Darwin Figuera, presidente del Centro de Investigación en Educación y Seguridad Vial (Ciesvial), constituyen un peligro tanto para los pasajeros como para los demás conductores.

Explicó que estas unidades, tanto camiones como camionetas pick up, por sus características están inscritas ante el registro nacional del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre como vehículos de cargas, destinados para el transporte de cosas, no de personas y al ser así no cumplen con las normas básicas de seguridad para el traslado de seres humanos.

Es por ello que al ser utilizadas para trasladar personas se convierten en “un serio problema de seguridad vial, ya que pone en peligro y en riesgo a las personas que van en ellas y corren riesgos de ser atropellados y arrollados e incluso con altas posibilidades de perder la vida”.

Detalló que el artículo 169 de la Ley de Transporte Público establece que todas las personas que viajan en una unidad colectiva deben hacerlo usando un cinturón de seguridad, medida que no cumplen ni siquiera las unidades del transporte público convencionales (autobuses y camionetas), menos aún estos transportes improvisados, donde los ciudadanos en la mayoría de la veces van de pie, sujetándose sólo de algún mecate o baranda, lo que significa un riesgo mayor, pues si se le suman las condiciones de inestabilidad propias de las vías de la ciudad (huecos y vehículos mal estacionados) que generen que estas unidades hagan maniobras indebidas, se incrementan las posibilidades de que haya un hecho vial.

Problema nada fácil de solucionar

La situación no es de fácil solución, pues un estudio realizado por Ciesvial revela que 70% de la población se traslada a pie y necesita hacer uso del transporte público; esta cifra sumada a la escasez de autobuses y unidades colectivas crea una alta demanda para este tipo de vehículos.

De ahí que Figuera considera que pedirle a los ciudadanos que no usen este tipo de vehículos para trasladarse es algo banal si se toma en cuenta que todos quieren movilizarse y llegar a sus destinos, además que hay muy pocas alternativas, pues tanto los taxis como los mototaxis ya no son nada económicos, además que los últimos representan un riesgo.

Recomendaciones

Destacó que entre las recomendaciones que se pueden considerar para solventar un poco la situación sería iniciar un proceso de empatía y solidaridad en los centros de estudios y trabajo, donde las personas que tengan carro apoyen en el traslado a aquellas que no tengan y que van en la misma dirección que ellas, pues la mayoría de los vehículos tienen puestos para cinco personas, de los cuales de acuerdo a datos de Ciesvial sólo se utilizan dos.

Otra recomendación, pero dirigida a los demás conductores, es no circular ni al lado ni detrás de estas unidades cargadas de personas, la condición más segura sería circular delante de ellos para no estar en la zona de riesgo y si por alguna circunstancia deben ir detrás “por lo menos duplicar la distancia de seguridad y circular a baja velocidad para que al momento de presentarse cualquier eventualidad haya tiempo de terminar de ejecutar la frenada y no atropellar a las personas”, precisó.

Asimismo, considera necesario que las autoridades hagan esfuerzos para invertir en el sector transporte y, a su vez, reimpulsar los sistemas de transporte masivo como el TransMaracay que, a su juicio, se encuentra deteriorado.