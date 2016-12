Transportistas se reunirán hoy para definir fecha tope para recibir billetes de Bs. 100

La sede la Unión Marval en Maracay abrirá sus puertas para recibir a directivos de líneas urbanas, sub e interurbanas, quienes se reunirán la tarde de hoy para decidir hasta que fecha aceptarán el pago del pasaje con billetes de 100 bolívares, cuya vigencia de acuerdo con lo anunciado por el Presidente Nicolás Maduro está prevista hasta el lunes 2 de enero.



José Capote, presidente de Unión Marval, explicó que hay incertidumbre en el sector, pues están buscando la forma de que el impacto sea menor, en vista de que los transportistas no tienen ningún privilegio a la hora de depositar los billetes, lo que considera un error en la aplicación de la medida, pues al igual que el resto de los ciudadanos les resulta cuesta arriba enfrentar el caos que significa el depósito de lo que hasta el lunes será el billete de mayor denominación.

La solución, a juicio de Capote, debe ser una prórroga, en vista de que los choferes no pueden negarse a recibir un billete que aún está vigente y que además vence en una fecha complicada por su cercanía con el Fin de Año.

“Cada quien buscará su mecanismo. No critico a la Unión Santa Rita por establecer el martes como tope para recibir los billetes, pero creo que debería ser hasta el último momento y que no haya improvisaciones, sino una prórroga, para que la población no siga estando en jaque”, expresó.