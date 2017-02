Ucevistas de Maracay elegirán a sus representantes

Jorvick Bautista, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la UCV. || Foto: Sergio Olivo Jorvick Bautista, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la UCV. || Foto: Sergio Olivo

Pese a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de suspender de manera indefinida el proceso electoral que corresponde a las elecciones de representantes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela para el periodo 2017-2018, en el Núcleo de Agronomía y Veterinaria de esta casa de estudios ubicada en Maracay, este viernes se realizarán dichas elecciones, tal como estaban programadas.

Así lo dio a conocer Jorvick Bautista, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía, quien rechazó la medida impuesta por el máximo tribunal de la nación, calificándola como una demostración más por parte del Gobierno Nacional de violentar la democracia en todos los niveles del país.

El dirigente estudiantil destacó que no permitirán que se violente la autonomía universitaria, y que las elecciones son un derecho que por ley les corresponde a los estudiantes y lucharán por él “cueste lo que cueste” y en el caso de que desde el Gobierno no se reconozca el proceso electoral, elevarán su voz de protesta de forma contundente ante cualquier instancia, pues no permitirán que las dirigencias estudiantiles estén acéfalas, ya que las mismas se encuentran vencidas desde hace más de un año.

Finalmente, precisó que las elecciones se desarrollarán desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, por lo que invitó a todos los estudiantes a participar en las mismas.