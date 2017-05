Árbol cayó sobre un vehículo en Calicanto

Un tremendo susto pasó el ciudadano Carlos Amaro, quien la mañana de este viernes se encontraba estacionando su vehículo a una orilla de la 3era Trasversal del sector Calicanto de Maracay y mientras salía del mismo, un árbol de la especie Vera se desprendió de raíz, cayendo sobre el carro y obstaculizando completamente la vía.

“Cuando estaba saliendo note que el árbol iba cayendo como en cámara lenta, gracias a Dios me dio tiempo reaccionar y apartarme” refirió el ciudadano quien afortunadamente no sufrió lesiones, aunque no pudo decir lo mismo de su vehículo, un Fiesta Mobe, de color verde oscuro, placas AB856KD, que sufrió serios daños en el capó, parabrisas y techo.