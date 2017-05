Dieron de baja a tres antisociales

Familiares de Numer Luis Zuñiga Perlaza, manifestaron su rechazo con lo sucedido en horas de la madrugada. Fotos: Freddy Pereira Familiares de Numer Luis Zuñiga Perlaza, manifestaron su rechazo con lo sucedido en horas de la madrugada. Fotos: Freddy Pereira

El hermano de “El Toñito”, apodado “El Negro”, se batió a tiros con comisión del Cicpc en Pantin

Tres peligrosos delincuentes que hacían vida en el estado Aragua fueron dados de baja en tres enfrentamientos que se registraron entre la medianoche del jueves y la madrugada de este viernes con comisiones del Cicpc, dos de estos en el municipio Mariño y otro en Girardot, donde permanecían “enconchados” y fueron sorprendidos por los pesquisas en medio de las respectivas labores de inteligencia.

El primer procedimiento se concretó en el sector La Cooperativa, donde los funcionarios fueron sorprendidos por un sujeto, identificado como José Gregorio Altana Crespo (27), apodado “José El Matapolicías”.

Los comisarios Luis Gil y Richard Figueredo, Supervisor de Investigaciones y Jefe de Investigaciones del Cicpc Subdelegación Maracay, respectivamente, bajo la supervisión del Comisario Jefe Luis Guevara, director de este despacho, informaron que se mantenían las averiguaciones en torno al robo de residencias que se venía suscitando en la zona Norte de Maracay desde diciembre pasado, por lo que se acercaron hasta el sector Los Olivos.

Al llegar al sitio ubicaron al antisocial, quien huyó de la zona para luego enfrentarse con los pesquisas en la calle El Milagro de La Cooperativa, resultando herido en el enfrentamiento y falleciendo poco después en el HCM. Informaron las autoridades que el delincuente estaba requerido por los delitos de robo a residencia y homicidio, esta última solicitud por el Juzgado 23ro. del Distrito Capital.

Es importante acotar, que el abatido pertenecía a una banda conformada por al menos cinco sujetos. Éste portaba un revólver calibre .38mm. Por los momentos las autoridades continúan la búsqueda del resto de los integrantes de la organización criminal para concretar su captura.

Abatidos “El Negro” y otro sujeto

En horas de la madrugada de este viernes dos enfrentamientos más se registraron en el municipio Mariño, el primero se suscitó en la calle 4 de Pantin, en Rosario de Paya, donde resultó abatido el hermano de “El Toñito”, identificado como Numer Luis Zuñiga Perlaza (36), apodado “El Negro”, quien se dedicaba a ejecutar los “cobros de vacunas”. Al momento del tiroteo portaba una pistola Prieto Beretta.

Informó el Comisario Leonardo Peña, jefe del Cicpc Subdelegación Mariño, que en el sector Prados de Paya resultó abatido Rubén Enrique Guerrero (27), quien se identificaba como Luis Manuel García Falcón. El maleante estaba incurso en varios homicidios, entre ellos el de un funcionario de la Policía del estado Guárico. En la acción, ejecutada bajo las directrices emanadas por el Comisario Jefe Jesús Antonio Ramírez, director del Cicpc Aragua, también recuperaron una Prieto Beretta que portaba el maleante.

“Era un deportista”

Familiares de Numer Luis Zuñiga Perlaza, hermano de “El Toñito”, acudieron a la sede del Cicpc Mariño, a la espera de obtener información sobre la esposa del joven caído en la acción policial, pues a juicio de Jaimine Zambrano, suegra de Numer Luis, “a mi hija se la llevaron detenida con sus tres hijos”. Acotó que el abatido “era deportista, no se metía con nadie”, por ello no entiende qué sucedió, pues a su juicio “tuvieron que meterlo preso si estaba en malos pasos, pero no matarlo”.

