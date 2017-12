Falleció ciudadano tras ser arrollado en su moto

Los familiares del ciudadano señalaron que este tenía cinco hijos. Foto: Sergio Olivo Los familiares del ciudadano señalaron que este tenía cinco hijos. Foto: Sergio Olivo

Luego de permanecer cuatro días recluido en el Hospital Central de Maracay, falleció a las 8:20 de la noche del jueves el ciudadano José Alejandro Figueredo Acosta, de 37 años, quien resultó arrollado mientras transitaba a bordo de una moto por la vía Principal del sector Aguas Calientes de Mariara, estado Carabobo.

El cuerpo de infortunado hombre fue remitido a la morgue de Caña de Azúcar y desde este recinto forense su hermana, Yolexy Figueredo, relató a los periodistas que el hecho donde éste resultó herido ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada del domingo.

Detalló la dama que su hermano iba conduciendo su moto y llevaba como parrillero a un primo, pues ambos retornaban de un compartir familiar, transcendió que en un momento determinado fueron impactados por un carro de características desconocidas, por lo que ambos hombres fueron a dar contra el pavimento, mientras que el chofer del vehículo que los arrolló emprendió la huida.

Ambos ciudadanos fueron a llevados al hospital de Mariara, donde a José Alejandro le diagnosticaron fractura de tercer grado en las piernas, así como también otras lesiones menores, mientras que su primo presentó fractura en la clavícula y en uno de sus pies.

Por la gravedad de su condición Figueredo Acosta fue remitido al HCM, con la sugerencia de que fuera operado inmediatamente, “pero cuando ingresó al Hospital Central no lo operaron, primero dizque porque no había anestesia, luego que porque no había quirófano y había una lista de personas esperando para ser intervenidas”.

Señaló la afligida dama que con esta espera la condición de su hermano se fue complicando, incluso sufrió una fuerte contaminación y se le “engangrenó” la pierna a consecuencia de sus heridas y a raíz de eso falleció; de allí que sus parientes denunciaron negligencia médica por parte de los galenos del nosocomio maracayero.

La víctima, quien residía en el barrio Vista Alegre de Mariara, era padre de cinco hijos y laboraba como radiotécnico.