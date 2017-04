Lo mataron y lo arrojaron al río

Una vez sacado del agua los funcionarios le visualizaron al cadáver el tiro en la frente. Fotos: Sergio Olivo Una vez sacado del agua los funcionarios le visualizaron al cadáver el tiro en la frente. Fotos: Sergio Olivo

Flotando en las aguas del río Aragua, específicamente bajo el puente del sector La Carrizalera, de Palo Negro, fue localizado, aproximadamente a las 10:00 de la mañana de este viernes, el cuerpo de un hombre, quien presentaba un impacto de bala a la altura de la frente.

Vecinos de la zona, que transitaban por el lugar, fueron los que avistaron el cadáver, por lo que notificaron a funcionarios de la Policía de Aragua que hacen vida en la comunidad sobre la novedad.

Uniformados adscritos a este organismo de seguridad acudieron al lugar del hallazgo y lo resguardaron hasta que se apersonaron los sabuesos del Cicpc, estos últimos, con la ayuda de funcionarios de Protección Civil del municipio Libertador, procedieron a extraer el cadáver del agua, una vez fuera los funcionarios le observaron a la víctima la herida de bala en la frente.

En el sitio se pudo evidenciar que el sujeto vestía una camisa manga larga, pantalón de vestir y correa, las tres piezas de color negro y no portaba zapatos.

Entre las evidencias recolectadas por la policía científica se encuentra una concha de bala que estaba a una orilla del puente, lo que hace presumir que quienes cometieron el crimen le dispararon al hombre allí mismo y posteriormente arrojaron el cadáver al agua.

Importante señalar que aunque el lugar se llenó de personas curiosas, estas aseguraban que no conocían a la víctima, ya que no era de la zona, y como el hombre no portaba documentos, hasta el cierre de esta edición su identidad era desconocida.