Oficial jefe de la Policía de Santa Rita es asesinado a tiros

Foto: Cortesía Foto: Cortesía

Con cinco impactos de bala en el rostro fue asesinado en la mañana de este domingo el oficial jefe de la Policía Municipal de Santa Rita, Richard Ernesto González Daal, de 40 años, quien ejercía como jefe de operaciones y era considerado un policía de amplia experiencia y de intachable conducta.

El homicidio ocurrió a eso de las 11:00 am, en la calle Ismael Fajardo del populoso sector Fundacoropo, sector Luisa Cáceres de Arismendi, municipio Francisco Linares Alcántara.

Algunos vecinos que no se identificaron por temor a las represalias por parte de los delincuentes, dijeron que al policía le faltaban unos metros para llegar a la casa de su cónyuge, pero no se había percatado de que tres sujetos lo estaban siguiendo a corta distancia.

Al parecer, Daal no le dio importancia a la presencia de los sujetos misteriosos, no obstante al llegar a la esquina de la calle Ismael Fajardo los sujetos adelantaron el paso, lo interceptaron, y uno de ellos, sin mediar palabra alguna, sacó un arma de fuego y le efectuó cinco disparos directamente a la cabeza, lo que le causó la muerte de manera instantánea. Al parecer la víctima no portaba su arma de reglamento.

Se pudo conocer que los mismos homicidas fueron los que llamaron a la estación policial municipal para informar sobre el asesinato. Una vez notificados, una comisión se dirigió hasta el lugar de los hechos y lamentablemente encontraron el cuerpo sin vida de su compañero.

A los pocos minutos también hicieron acto de presencia los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Brigada de Homicidios del Cicpc perteneciente a la subdelegación de Santa Cruz, quienes comenzaron a realizar las primeras investigaciones de campo.

Con información de El Siglo…