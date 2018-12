Sexagenario salió a consultar saldo y apareció muerto

Ana Mendoza, esposa del comerciante asesinado en Los Overos. || Foto: Eleazar Urbaez Ana Mendoza, esposa del comerciante asesinado en Los Overos. || Foto: Eleazar Urbaez

Apenas se hicieron las 7:00 de la mañana del día domingo, cuando el sexagenario Larry Wassoovy de Dios Carpio Chávez, salió de su casa, ubicada en el sector La Carpiera del municipio Sucre, con destino al centro, para consultar el estado de cuenta de su esposa. Sin contar que nunca más regresaría a su hogar.

Alcanzadas las 8:00 de la mañana, Ana Mendoza, esposa del adulto mayor comenzó a llamarlo para ver si tenía saldo disponible y encontrarse para realizar compras, después de varios intentos, un extrañó responde el teléfono y le notifica que se encontraba herido en las inmediaciones de la urbanización Los Overos en La Encrucijada de Turmero.

“Cuando me atendieron el teléfono y me dijeron que Larry, estaba herido, me fui corriendo para Los Overos, cuando llegue la realidad era otra estaba muerto, le robaron su cartera, dinero y todas sus pertenecías, el teléfono no se lo llevaron pues acostumbraba a esconderlo en uno de sus bolsillos”.

Carpio Chávez, tenía exactamente 69 años, a pesar de su edad, se desempeñaba como vendedor de frutas en el centro de Turmero y residía en la calle Libertador del sector La Carpiera de Cagua.