Actor venezolano Pablo Andrade llamado a participar en Calleback Series 2022

Teatro Círculo, una de las principales agrupaciones dedicadas a promover el teatro iberoamericano, clásico y contemporáneo en español de la ciudad de Nueva York, desde hace veintiocho años, presenta el ciclo CALLBACK SERIES 2022, con el tema La persistencia por la justicia social, cuatro obras breves, en un solo montaje, que exploran con audacia y sin disculpas los problemas de justicia social desde una perspectiva latina, incluida la violencia doméstica, el racismo y leyes contra la inmigración: problemas que enfrenta nuestra comunidad todos los días.

Desarrolladas originalmente en el Taller Master Class Series: La Urgencia de Escribir Teatro de Teatro Círculo, y como parte de la serie Callback, las cuatro obras cortas se presentan en un programa único. Dirigidas por la Maestra de Artes Escénicas, Diana Chery-Ramírez, las funciones son en español con supertítulos en inglés.

Cuatro piezas y un elenco

Estas piezas breves se presentan en un mismo programa. Es un reto actoral ya que son interpretadas por un solo elenco: Pablo Andrade, Jessica Florí, Francis Mateo, Leydi Leiva y Manuel López. La dirección está a cargo de la maestra Diana Chery, con la regiduría y asistencia de dirección de Francisco J. Rivera Rodríguez. El diseño de producción es de Omayra Garriga Casiano.

Las piezas breves incluyen Imagen-Nación, de Scotty Sweet: una mirada a la historia real de Juan y Manuel, dos niños arrancados de sus padres en la frontera mexicana por el gobierno de Estados Unidos.

En Distanciados, de Myrangely Méndez, un niño de nueve años busca ayuda de su tutor de inglés después de meses de aislamiento causado por la pandemia del COVID; la tutora se da cuenta rápidamente que su estudiante es víctima de abuso infantil, sin percatarse que la inacción trae consecuencias.

En Algo rojo que parece sangre, de Sebastián Cruz, Temerosos de ser acusados ​​de un delito, dos policías en Colombia intentan deshacerse de una mancha roja que descubren en su comisaría; mientras intentan limpiarla, ésta se extiende a la camisa de uno de ellos implicándolo en un escándalo de corrupción.

Umbilicales, de Maité Iracheta desarrolla una visión futurista sobre la situación de los inmigrantes y la crisis ambiental en una sociedad posthumana.

La persistencia por la justicia social se presenta jueves y viernes 8:30pm; y sábados a las 3:30pm y 8:30pm en Teatro Circulo (64 Este de la Calle 4 entre las avenidas Bowery y Segunda, Nueva York). Presentaciones en español con súpertítulos en inglés. Entrada general $30, $25 estudiantes y seniors, $20 para grupos mayores de 10. Prueba de vacunación e identificación válida deben ser presentadas al entrar al teatro. Es necesario usar mascarilla en el teatro. Para adquirir boletos visite https://teatrocirculo.org/tickets/ o llame 212-505-1808.

El venezolano Pablo Andrade

Pablo Andrade es actor, director, productor y maestro de actuación, residenciado en Nueva York, con una trayectoria profesional de más de 15 años; es Director Ejecutivo del Hispanic Organization of Latin Actors, y profesor de HB Studio, NYU Tisch y del Moment Work Institute. Desde su llegada a Nueva York, Andrade ha trabajado con las compañías Repertorio Español, Tectonic Theater Project, The Public Theater, Teatro Rodante Puertorriqueño, Teatro Círculo, Russian Arts Theater, IATI, HB Ensemble Theater, Teatro SEA, y LaMicro Theater, INTAR. Como docente, Andrade ha formado a actores en Estados Unidos, América Latina y Europa; como director, ha estado bajo la tutela de los ganadores del Tony Jack Hofsiss y Thomas Kail; y como actor, protagonizó una de las obras favoritas de los críticos del New York Times: La Tía Julia y el Escribidor de Mario Vargas Llosa. Egresado del HB Studio y del Hagen Institute, y también formó parte del Programa de Visitantes Culturales del John F. Kennedy Center for Performing Arts.

Entre otros reconocimientos, ha recibido los Premios ATI como Mejor Director Monólogo (2020) y Director Revelación (2018), Premio Fuerza 2017 como Mejor Director, El Premio HOLA 2017 como Director Destacado. En 2015, se hizo acreedor, junto al dramaturgo e investigador teatral, Pablo García Gámez, de los Premios ACE 2015, Mejor Teatro y Mejor Actor Drama, por su actuación en Noche tan Linda; el reconocimiento más importante del teatro hispano de Nueva York, que, anualmente, entrega la Asociación de Cronistas del Espectáculo en la Gran Manzana. Y el Premio HOLA 2014 como Actor Destacado.

