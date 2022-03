Adultos mayores son los que más se vacunan contra el Covid-19 en Aragua

Los “abuelitos” acuden en mayor medida a colocarse sus dosis de refuerzo Fotos: Eleazar Urbaez

De manera paulatina, pero sin detenerse, se sigue desarrollando en Aragua el proceso de vacunación contra el Covid-19, en diferentes centros ubicados a lo largo y ancho de la entidad, siendo las personas de la tercera edad, las que, según los encargados de estos, acuden más a vacunarse.

Em el municipio Santiago Mariño, el principal centro de vacunación se encuentra en una reconocida red de farmacia, donde de 8:00 de la mañana a 8:00 de noche, ciudadanos de diferentes localidades pueden colocarse la primera y tercera dosis de la vacuna Sputnik V, siendo esta última la que tiene mayor demanda, de acuerdo a lo manifestado por la enfermera Katherine Bolet.

Detalla la profesional, que allí acuden en promedio más de 120 personas cada día, “son los abuelitos los que mas vienen a colocarse su dosis de refuerzo”, señala.

Acota, que allí no se inmuniza los niños porque no cuentan con la vacuna Verocell – Sinopharm que es la que deben colocarle; ni tampoco a las mujeres embarazadas, a menos que lleven un informe de su médico, de que sí puede vacunarse. Recuerda, además, que las personas deben tener claro que no deben ligar las vacunas, es decir que en este centro solo se pueden colocar la dosis de refuerzo, si la primera y la segunda vacuna que recibieron fue la “rusa”.

Importe destacar en este 15 de marzo el presidente Nicolás Maduro aseveró que hasta que no se descubra medicinas que curen el coronavirus como una gripe más, las personas deberán vacunarse de refuerzo cada cuatro meses., esto para seguir controlando este virus y que el país continúe con sus actividades sociales y económicas.

Para cumplir con este llamado del Mandatario nacional en el municipio Girardot se encuentran disponibles los siguientes centros:

Vacuna Verocell – Sinopharm

Asic. Los Cocos

Asic. la Cooperativa

Asic. Manuel Atanasio Girardot

Asic. Acacias

Asic. Tacariguas

Asic. Sa Carlos

Seguro Social San José

Servicio Autónomo Docente Hospital Central de Maracay

Vacuna Sputnik V

Seguro de San José

Servicio Autónomo Docente Hospital Central de Maracay

Centro Médico Maracay