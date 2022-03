Advierten que IGTF es inflacionario

Fotos: Cortesía

El economista Leonardo Buniak, Magíster en Economía Internacional, especialista en Finanzas Internacionales y calificador del riesgo, señaló que los sujetos pasivos especiales se quedaron esperando repuesta por parte del Ejecutivo ante la entrada en vigencia de la reforma del impuesto a las Grandes Transacciones Financieras –IGTF-.

Advirtió que no hay que ser un especialista para saber que el grueso de los llamados sujetos pasivos no tienen las máquinas fiscales y las modificaciones a nivel administrativo e informático “entienden que resultaría más barato comprar una nueva que hacer las actualizaciones y estamos hablando de 2 mil y pico o 3 mil y pico de dólares en cada caso”.

En entrevista con Román Lozinski en el circuito Éxitos de Unión Radio, lamenta que se esté arrancando el IGTF con »una serie de confusiones enormes en toda esta discusión”.

Opina que lo más interesante de todo es que “el IGTF no es un Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, esto es un IVA. Era más sencillo agregárselo al IVA porque no están gravadas las transacciones financieras, sino las comerciales”.

“Este año estamos soñando muchos de que va a crecer la economía entre 4 y 5,50 % (…) En el momento en que la economía comienza a salir del pozo depresivo (…) Tu aplicas algo tan regresivo como un impuesto de esta naturaleza”, advirtió.

Buniak destacó que “hoy tienes a todo el mundo preguntándose qué se va a hacer porque hay demasiadas áreas grises, entre otras cosas, los sujetos pasivos no están listos, habilitados o actualizados para cobrar el impuesto”.

“Hoy la gente no va a salir a comprar ni a usar la moneda extranjera”, advirtió.

Buniak subraya que además el IGTF alimentará la informalidad. “Un proceso muy claro de informalización de la población, pero lo más grave es que se dará en el propio sector privado de la economía, que es una cosa muy loca”.

Subrayó que “la propia banca no sabe qué hacer, no entiende. Hablas con el gremio empresarial, Consecomercio, con la Asociación Bancaria, todos se hacen las misma manifestación, no sabemos, no entendemos cómo se va a aplicar el impuesto (…) La propia gente del Seniat todavía no está clara del proceso”.

Para Buniak es absurdo que en momentos en que la economía comienza a dar señales de recuperación se aplique un impuesto tan regresivo.

Alertó que el “IGTF tendrá un claro efecto inflacionario que contradice la política monetaria que para año estima una inflación de dos dígitos”.

Por su parte, el abogado especialista el Derecho Tributario y Administrativo, Daniel Betancourt, ratifica la opinión de Buniak al afirmar que lo que existe es una gran confusión causada por dos razones: la mala redacción de las normas tributarias empezando por la misma ley en la cual se coloca un extra, un apósito, un retazo, un impuesto a los pagos en moneda extranjera que en efecto grava es al consumidor, a aquellos que no estaban dentro del universo del IGTF, pero que el responsable es el vendedor, que es el sujeto pasivo especial, es decir los grandes comercios e industrias en Venezuela.

“Este va a ser un impuesto que va a prestarse a las informalidades y a los arreglos entre los contribuyentes para no generarlo, lamentablemente no todos los sujetos pasivos podrán escaparse o tratar de eludir el impuesto porque están sumamente vigilados y hacia ellos están dirigidos como las grandes cadenas, farmacias, supermercados y comercios”,

Opina que el día de hoy es “fatídico” en la tributación en el país, llega en una fecha en que ningún contribuyente está listo.

Con información de Unión Radio