Advierten que podría haber un repunte de Covid-19 en Venezuela

Foto: Cortesía

En las últimas semanas los índices de casos por COVID-19 se han mantenido aplanados en Venezuela. Sin embargo, no significa que no podría haber un repunte de contagios.

Así lo advirtió el doctor en Biología Celular y miembro del Comisión Presidencial para el Control y Prevención de la COVID-19 en Venezuela, Héctor Rangel Escalante, en el programa De Primera Mano por Radio Fe y Alegría Noticias.

«Hay muy pocos casos, pero esto no indica que le enfermedad esté controlada. El hecho de que no tengamos muchos casos no indica que no podamos tener un repunte, eventualmente, como en otros países», sentenció.

Recomendó mantenerse apegados a las medidas de bioseguridad y no suspender el uso de tapaboca porque por ahora «podemos estar relativamente tranquilos, pero no estar confiados en un 100%».

También instó a la población a completar el esquema de vacunación, aplicándose las tres dosis de la vacuna antiCOVID-19 para evitar repercusiones de las nuevas variantes que están causando un rebrote y nuevo confinamiento más severo en algunos países del mundo como China.

Vía Radio Fe y Alegría